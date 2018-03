Ministro enviou ao parlamento dossier com "factos e documentos" sobre Tancos

Ontem às 21:47 Facebook

O ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, enviou, esta quarta-feira, ao parlamento o dossier que tinha prometido sobre o furto de material militar da base de Tancos, anunciou o ministério.

Segundo uma nota do ministério da Defesa, o dossier, intitulado "Tancos: factos e documentos", apresenta "todas as medidas identificadas no seguimento da ação da tutela, dos ramos e da Inspeção-Geral da Defesa Nacional que têm em vista garantir que um incidente como o de Tancos não se repita".

Com a divulgação do documento, o Governo pretende "contribuir para o esclarecimento tão rigoroso e claro quanto possível, dos vários planos em que teve que ser ponderado o incidente de Tancos".

Este documento foi também entregue ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antes da reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, que decorreu hoje à tarde no Palácio de Belém, confirmou à Lusa a Presidência da República.

Azeredo Lopes tinha afirmado, numa audição no parlamento a 16 de janeiro, que pretendia enviar à Assembleia da República "em fevereiro" um "dossier documental" com todas as medidas estruturais que foram tomadas na sequência do apuramento do que correu mal em Tancos.

O furto de material militar em Tancos foi divulgado pelo Exército a 29 de junho do ano passado.