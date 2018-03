Misericórdia "arrasada" com suspeitas que levaram GNR a interromper velório

Salomão Rodrigues Hoje às 16:53 Facebook

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Arouca, Victor Brandão, diz-se "arrasado" com as suspeitas de que a sua instituição foi alvo, depois de a GNR ter interrompido, na segunda-feira, o velório de um idoso que residia no lar da instituição.

Esclarece que denúncia que levou à investigação do Ministério Público foi feita por um utente do Lar com problema psiquiátricos graves e que não têm qualquer fundamento.

"Compreendemos a posição das autoridades perante a denúncia, mas ficamos estupefactos quando soubemos que tinha sido efetuada por este utente da instituição", disse.

Adianta, ainda, que o utente que morreu, Joaquim Castro, "não era violento", mas sim, "uma pessoa bastante afável".

"A sua morte foi natural", afirma Victor Brandão, recordando que o homem sofria também de doença psiquiátrica e tinha debilidade geral avançada.

"O seu estado de saúde foi-se degradando". "Deixou de comer até que ficou a soro e entubado e faleceu no passado domingo", esclareceu.