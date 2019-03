França copia ficheiros de Rui Pinto por temer que Portugal destrua provas

Ivo Neto Hoje às 17:12 Facebook

As autoridades francesas conseguiram guardar 26 terabytes de documentos que Rui Pinto tinha no seu computador, antes de o alegado hacker ter sido extraditado para Portugal.

Uma missão orquestrada com as autoridades húngaras com objetivo evitar que a informação fosse destruída por Portugal, assegura a "Der Spiegel". A quantidade de material é cerca de oito vezes superior à que Rui Pinto tinha divulgado anteriormente a meios de comunicação social. Graças a esta informação, Cristiano Ronaldo teve de pagar quase 20 milhões de euros por fraude fiscal.

Uma equipa francesa especializada em crime económico foi, na semana passa, a Budapeste, na Hungria, para discutir uma das fugas de informação mais importantes da história, o Football Leaks. A operação decorria há vários meses e teve que ser apressada, explica a revista alemã, depois de Rui Pinto ter sido detido em janeiro. As autoridades francesas já tinham revelado que o português estava a colaborar com o Football Leaks.

Quando os franceses chegara à capital húngara, Rui Pinto já estava no processo de extradição para Portugal. Além de Rui Pinto, o tribunal decretou que todo o material informático que ele tinha na sua posse teria de ser entregue às autoridades portuguesas. Esta última decisão aumentou o receio de que o material na posse de Rui Pinto fosse destruído em Portugal, comprometendo, assim, o trabalho de um grupo de investigadores internacionais sobre crimes fiscais.

Operação combinada com as autoridades húngaras

A mais do que iminente extradição de Rui Pinto fez com os franceses tentassem combinar com as autoridades da Hungria uma estratégia para copiar os dados que o português tinha na sua posse antes destes serem encaminhados para Portugal.

O objetivo foi alcançado e, segundo explica a Der Spiegel, os procuradores franceses conseguiram mesmo copiar 26 terabytes de informação, cerca de 26 mil gigabytes, uma quantidade de dados muito superiores aos 3,4 terabytes que o gaiense libertou e que se traduziram em mais de 70 milhões de documentos.

Esta não foi, porém, a primeira vez que um país demonstrou interesse nos alegados segredos do gaiense. Logo em janeiro, a justiça belga demonstrou interesse em ter acesso aos documentos relacionados com os negócios do futebol. De acordo com a comunicação social belga, que confirmou a intenção junto do porta-voz do ministério público, Eric Van Duyse, as revelações ao abrigo do denominado "Football Leaks" levaram a uma série de buscas, em novembro, como parte de uma investigação por fraude e lavagem de dinheiro.

Entre os envolvidos estará o empresário israelita Pini Zahavi, que intermediou, por exemplo, a transferência de Neymar para o PSG, e que é suspeito de controlar ilegalmente o clube de futebol Royal Excel Mouscron, da I Divisão belga.

Próximo passo: quebrar a encriptação

Apesar de terem conseguido o primeiro grande objetivo, as autoridades francesas enfrentam agora uma nova dificuldade. É que esta informação está encriptada, ou seja, codificada.

Tal como o JN tinha avançado, Rui Pinto terá guardadas informações que poderão estar escondidas na Internet. Esta é pelo menos a convicção da justiça portuguesa. De acordo com informações recolhidas pelo JN, o gaiense começou a guardar informações sensíveis e até comprometedoras para ele em vários servidores espalhados pelo Mundo fora, acautelando a hipótese de, um dia, vir a ser detido e o seu material ser apreendido, o que aconteceu em meados de janeiro.

"Ora tomem", diz Ana Gomes

Quem já reagiu a esta revelação foi a eurodeputada Ana Gomes. "Ora bem! Ora tomem, os que queriam apoderar-se do acervo de Rui Pinto para o destruir", escreveu na sua conta de Twitter.

Os advogados de Rui Pinto anunciaram para o próximo dia 1 de abril uma conferência de imprensa para discutir o Football Leaks, a proteção dos "whistlenlowers" e o papel de Rui Pinto neste processo. A conferência vai contar a presença de Ana Gomes e de Anoite Deltour, um dos responsáveis pela divulgação do LuxLeaks.