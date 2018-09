LEONOR PAIVA WATSON Hoje às 00:41 Facebook

Um homem de 52 anos morreu, na madrugada de terça-feira, após ter sido baleado com três tiros, um no pescoço, os outros no tórax, na Rua 28 de Setembro, no Outeiro de Polima, em S. Domingos de Rana.

À boca pequena, os vizinhos dizem que foi um ajuste de contas, mas "por causa das dívidas de um filho" que estará preso.

