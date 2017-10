Morreu jovem esfaqueado pela namorada em discussão conjugal

DM Hoje às 11:25, atualizado às 11:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O rapaz de Fafe que levou uma facada da namorada após uma discussão conjugal, na terça-feira de madrugada, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Guimarães.

Luís Rodrigues, de 21 anos, estava em morte cerebral e, quarta-feira, foi confirmado o óbito. A namorada foi ouvida pela PJ de Braga e vai a tribunal esta quinta-feira.

A jovem, de 19 anos, é suspeita de ter esfaqueado o namorado no pescoço, terça-feira de madrugada, em Pardelhas, Fafe. O casal teve uma discussão na casa onde reside há dois anos, na Travessa da Sanguinha, durante a qual o rapaz foi esfaqueado na garganta.

Depois de o esfaquear, a jovem chamou os bombeiros e manifestou-se sempre preocupada com o estado de saúde do namorado, que foi conduzido pelos Bombeiros Voluntários de Fafe em estado muito grave para o Hospital de Guimarães.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O casal morava há dois anos naquela habitação. Ele trabalhava numa fábrica de alumínios e ela num café. À porta de casa ainda eram visíveis as marcas de sangue do rapaz que foi esfaqueado. Segundo uma vizinha, "ela estava a chorar, muito preocupada com o que lhe tinha feito, e confessou que lhe deu a facada".