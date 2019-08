Morte de jovem com rebarbadora envolta em mistério

António Soares e Sandra Freitas Hoje às 09:52 Facebook

Os resultados da autópsia ao jovem de origem moldava encontrado morto no sábado, na garagem do prédio onde morava, em Braga, com o pescoço cortado por uma rebarbadora, deverão ser determinantes para o apuramento das circunstâncias da morte. Para já, a Polícia Judiciária (PJ) de Braga mantém em aberto todas as possibilidades - crime, acidente ou mesmo suicídio.

Foi a mãe de Radu Neagu, de 21 anos quem, cerca das 14.30 horas, deu com o corpo caído no chão da garagem da residência onde moravam, na Rua Álvaro Carneiro, ainda com a rebarbadora ligada e a trabalhar. No local o cenário encontrado depois pelos bombeiros e pela Polícia era aterrador, segundo testemunhas contaram ao JN, com sangue espalhado.

A mãe contou depois que tinha saído de casa para fazer compras e quando regressou ao apartamento deu pela falta do filho. A mulher relatou ainda que se dirigiu então à garagem, onde o jovem costumava passar muito tempo a fazer pequenos trabalhos, descobrindo a tragédia. Foi ela própria a desligar o aparelho e a chamar o 112, cujos elementos acabaram por declarar o óbito ainda no local.

