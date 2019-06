Morte de menino belga sugado em piscina fica sem culpados

Rogério Matos Hoje às 13:35 Facebook

Ministério Público arquiva inquérito. Brincadeira e curiosidade foram causas de sucção em ralo.

O Ministério Público (MP) arquivou o inquérito sobre o caso da morte de uma criança belga de seis anos que ficou com o braço preso num tubo de sucção no fundo de uma piscina em Azeitão, Setúbal, onde, em maio do ano passado, estava em férias com pais e amigos. A investigação aberta por eventual homicídio por negligência apurou que o incidente resultou de uma brincadeira da criança junto do ralo, sem quaisquer outros responsáveis.

"A colocação da mão de Vic junto do tubo de sucção foi voluntária, em razão de uma curiosidade da criança, após uma brincadeira junto ao ralo e mesmo depois de ter sido alertado por um amigo que lhe referiu que aquilo sugava com muita força", descreveu a procuradora titular do inquérito. O referido tubo, com cinco centímetros de diâmetro, devia ter em cima uma grelha de segurança, mas a investigação da PJ não permitiu apurar quem a retirou, nem o MP considerou que, se tal fosse apurado, seria possível imputar crime a alguém.