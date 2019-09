Motivos passionais na origem de homicídio do empresário José Manuel Costa

JN Hoje às 19:19 Facebook

Motivos passionais terão estado na origem do homicídio do empresário José Manuel Costa. O alegado autor do crime, um jovem de 24 anos, foi detido pela Polícia Judiciária depois de se ter ausentado do país, após a morte. Já está em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária anunciou, esta terça-feira, a detenção do alegado homicida do empresário José Manuel Costa, que morreu assassinado a 13 de agosto.

O jovem de 24 anos, com quem a vítima manteria uma relação, sabe o JN, foi detido "por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada", revelou a PJ em comunicado. Ouvido esta terça-feira por um juiz de instrução, ficou em prisão preventiva e aguarda o desenrolar do processo no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

O crime aconteceu no dia 12 de agosto, no interior da casa da vítima, em Sintra, onde José Manuel Costa foi encontrado sem vida no dia seguinte.

O empresário, de 54 anos, era o presidente do Conselho de Administração da "Sustainable Society Initiative", a agência de comunicação do Continente.

"Segundo o apurado pela investigação, o detido era conhecido da vítima e, após uma altercação entre ambos, desferiu-lhe vários golpes de arma branca em zonas corporais vitais, as quais lhe vieram a provocar a morte", lê-se na nota.

O suspeito fugiu para fora do país depois dos factos, tendo regressado a Portugal nos últimos dias. Vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.