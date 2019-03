Motorista da Carris suturado com 26 pontos na cara após agressão

Inês Banha Hoje às 14:53 Facebook

Um motorista da Carris foi suturado com 26 pontos na cara após ter sido agredido, ao final da tarde de domingo, por um passageiro que se recusou a pagar bilhete.

O suspeito - que aparenta ter entre 20 e 25 anos - ainda não foi detido, adiantou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O incidente aconteceu pelas 19.30 horas de domingo, no Rossio, em Lisboa, quando o motorista da transportadora lisboeta, de 54 anos, tentou convencer o alegado agressor a pagar bilhete, depois de o ter impedido de entrar no autocarro pela porta de trás, por norma destinada à saída de passageiros do veículo.

Durante a conversa, o homem terá agarrado o braço do condutor, atingindo-o, de seguida, com um "objeto cortante" na cara. A vítima, que entretanto já teve alta hospitalar, foi transportada para o Hospital de São José, onde, segundo a mesma fonte, foi "suturado com 26 pontos externos e internos".

Pelas 14.30 horas desta segunda-feira, o suspeito encontrava-se ainda em fuga.