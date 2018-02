Motorista não vai ser julgado pela morte de jovem

ROBERTO BESSA MOREIRA Hoje às 00:41 Facebook

Porta abriu com viatura em andamento e atingiu Ana Rita.

O motorista da Auto Viação Pacense envolvido no acidente que vitimou Ana Rita Ribeiro, em Carvalhosa, Paços de Ferreira, não será julgado pelo crime de homicídio por negligência. O juiz de instrução criminal do Marco de Canaveses entendeu que, "perante a prova recolhida", não se podia imputar a morte da jovem de 20 anos à "conduta negligente" do funcionário da transportadora.

