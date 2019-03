MP e PJ estão "seguramente atentas" à segurança pessoal de Rui Pinto, diz ministra

Hoje às 16:21 Facebook

A ministra da Justiça manifestou-se convicta de que o Ministério Público e a Polícia Judiciária estão "seguramente atentas" a quaisquer factos relacionados com a segurança pessoal do `hacker´ Rui Pinto, alvo de processo de extradição para Portugal.

Confrontada com o caso do `hacker´ português Rui Pinto, que recorreu da ordem de extradição da Hungria para Portugal, por alegadamente ter roubado emails do Sporting e tentar extorquir a agência de investimentos Doyen Sports, Francisca Van Dunem referiu que se trata de um "processo judicial, dirigido pelo Ministério Público" e que, quanto às alegadas questões de segurança pessoal do arguido, "não tem notícia de que as haja".

"Se as houver, aí há instâncias competentes para fazer essa avaliação e tomarem as medidas necessárias" enfatizou.

"Acho que quer o Ministério Público, quer a Polícia Judiciária estão seguramente atentas a esse facto", concluiu Francisca van Dunem.

Já esta quarta-feira, o JN, citando fontes próximas do processo, deu conta de que do lado português as autoridades vão garantir a segurança e integridade física de Rui Pinto que, além do caso Doyen, também é suspeito de estar na origem do caso dos e-mails do Benfica, que deram origem a uma investigação por suspeitas de corrupção no futebol.

Um tribunal da Hungria decidiu na terça-feira extraditar o português Rui Pinto, colaborador do "Football Leaks", para Portugal, onde deverá ser presente às autoridades portuguesas, no âmbito da investigação ao acesso aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimento "Doyen Sports".

Contudo, o hacker interpôs recurso que teve efeito suspensivo imediato da decisão do Tribunal Metropolitano de Budapeste, aguardando em prisão preventiva a decisão sobre o recurso.

Na audiência pública, Rui Pinto pediu ao Tribunal Metropolitano de Budapeste para não ser extraditado, alegando tratar-se de "uma questão de vida ou morte", que colocava em causa a sua segurança pessoal.