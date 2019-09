MP pede para Rangel ser impedido de julgar recurso da Operação Marquês

Nelson Morais Hoje às 17:11 Facebook

O Ministério Público apresentou esta sexta-feira um requerimento para que o juiz Rui Rangel, suspeito de corrupção na Operação Lex, não intervenha num recurso da Operação Marquês.

A decisão justifica-se, segundo comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR), por "existir motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do magistrado judicial".

Duas horas antes do comunicado, o presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM), António Piçarra, também emitira um comunicado, manifestando a expetativa de que o Ministério Público requeresse que o juiz desembargador Rui Rangel fosse impedido de julgar os recursos que lhe foram distribuídos nos últimos dias, no tribunal da Relação de Lisboa.

Reportando-se ao processo disciplinar em que Rui Rangel é arguido e ao facto de este já não estar suspenso de funções (o prazo máximo da suspensão são nove meses), António Piçarra salientou: "Existem mecanismos legais para assegurar a independência e a imparcialidade das decisões judiciais, que este Conselho espera que sejam desencadeados pelas entidades competentes, ficando assim salvaguardadas a transparência e o bom funcionamento da justiça".

No seu comunicado, a PGR não esclareceu se o Ministério Público também vai levantar incidentes de recusa relativamente aos recursos dos outros cinco processos distribuídos a Rui Rangel desde a semana passada. Um desses recursos diz respeito ao processo da máfia do sangue conhecido por "Operação O Negativo".

Está em causa um expediente do Código de Processo Penal que diz que intervenção de um juiz num processo pode ser recusada quando correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade.

Esta recusa do juiz pode ser requerida pelo Ministério Público, caso o juiz não se declare voluntariamente suspeito. A decisão caberá ao Supremo Tribunal de Justiça.

Já em 2017, Rui Rangel foi impedido, a requerimento do Ministério Público, de decidir um recurso interposto no processo da Operação Marquês.

Na altura, as razões invocadas, e atendidas pelo Supremo, foram os comentários que Rui Rangel tinha feito num programa televisivo sobre a Operação Marquês.

Agora, se decidir levantar o incidente de suspeição sobre o juiz desembargador, o MP deverá invocar razões relacionadas com o facto de o juiz desembargador ser arguido na Operação Lex, por suspeitas de corrupção.

A Operação Lex levou o Conselho Superior da Magistratura a instaurar os correspondentes processos disciplinares contra os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante - casal que está separado, de facto, há vários anos.

Aqueles processos disciplinares "correm de forma independente dos inquéritos criminais", comunicou ontem o CSM. E, no âmbito dos primeiros, "foi determinada por este conselho a suspensão preventiva de funções dos arguidos, que se manteve até ao limite de tempo legalmente previsto". Após tal limite, de nove meses, os arguidos retomaram, no Tribunal da Relação de Lisboa, exatamente as mesmas funções que tinham antes.

Entretanto, informou ainda o conselho, os processos disciplinares prosseguem os seus termos, tendo sido já realizada audição da arguida Fátima Galante e estando agendada audição do arguido Rui Rangel para o próximo dia 3 de outubro.