MP pede condenação de agente da PSP acusado de agredir adeptos em Guimarães

O Ministério Público (MP) pediu esta terça-feira a condenação do subcomissário da PSP acusado de agredir dois adeptos do Benfica no exterior do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em maio de 2015. A sentença é proferida a 28 de junho.

O arguido tinha sido pronunciado pelo Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães por dois crimes de ofensa à integridade física qualificada, dois crimes de falsificação de documento e dois crimes de denegação de justiça e prevaricação.

Esta terça-feira terminou o julgamento do agente com a audição de uma testemunha e as alegações finais que resultou no pedido de uma pena "não privativa da liberdade".

O incidente remonta a maio de 2015, após o empate a zero entre Vitória de Guimarães e Benfica.

A sentença é lida a 28 de junho.