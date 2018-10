MP pede condenação do "médico das reformas" por burlas

Olga Costa Hoje às 15:37 Facebook

Twitter

O Ministério Público pede a condenação do médico Afonso Inácio por 12 crimes de burla tributária. Em causa estão alegados documentos forjados pelo profissional de saúde para sustentar pedidos de reforma ou invalidez.

O homem, que chegou a ser diretor do Centro de Saúde de Barcelos, era mesmo conhecido pelo apelido de "médico das reformas".

Nas alegações finais, esta quarta-feira de manhã, no Tribunal de Braga, a procuradora do Ministério Público (MP) disse ter ficado provado "de forma cabal" que o médico falsificou documentos. À cabeça, receberia 100 euros, aos quais se acrescentariam mais mil depois da obtenção por parte de seus utentes da respetiva pensão.

A procuradora pediu a condenação de Afonso Inácio por 12 crimes de burla tributária, sete dos quais na forma tentada, dois de burla tributária simples e mais três de forma qualificada. O médico está, ainda, acusado de um crime de atestado médico falso.

O MP alegou, ainda, que Afonso Inácio forjou a assinatura de médicos e que, em alguns documentos, constavam datas em que esses mesmos médicos que já nem sequer estavam a exercer.

A procuradora afirmou que Afonso Inácio tinha uma experiência de mais de 20 anos como médico perito na comissão de recurso de pensões da Segurança Social de Braga e que, por isso, sabia perfeitamente das debilidades do sistema e das dificuldades dos serviços na verificação de determinadas patologias.

O esquema terá prejudicado o Estado em mais de 11 mil euros.

Já a defesa de Afonso Inácio procurou desmontar, caso a caso, todos os alegados crimes de burla, dizendo que o MP teve "uma visão superficial dos factos", "julgou pelo faro" e andou "distraído" durante a investigação. Para o advogado Pedro Marinho Falcão não ficou provado que tenha sido Afonso Inácio a falsificar os documentos, que o resultado dos relatórios levou à atribuição de pensões ou até que o médico tenha tirado vantagem com as alegadas falsificações.

No banco dos réus está também o ortopedista José Martins Pereira e o clínico Mário Vianna Pereira, que terão agido em conluio com Afonso Inácio. O MP pediu a condenação também destes dois profissionais de saúde por um crime em coautoria de burla tributária na forma tentada. A defesa destes dois arguidos afirmou que os seus representados foram apanhados no meio de um alegado esquema do qual não fazem parte.