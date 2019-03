MP pede "condenação séria" para homem que burlou namorada em 200 mil euros

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:53, atualizado às 19:43 Facebook

O Ministério Público de Viana do Castelo pediu, esta quarta-feira, a condenação de um homem de 60 anos acusado de burlar uma namorada, residente naquela cidade, em cerca de 200 mil euros.

Em causa está um caso de burla qualificada em que José Manuel Aguilar Santos Seco é arguido. O homem cumpre atualmente pena de prisão no Estabelecimento Prisional do Vale do Sousa, por tráfico de cocaína num esquema que envolve também um antigo diretor do Benfica (José Carriço, conhecido como "Zé do Benfica").

Nas alegações finais proferidas esta quarta-feira no Tribunal de Viana, o burlão mostrou-se arrependido e pediu desculpas à queixosa.

O Procurador do Ministério Público (MP) considerou que José Seco "enganou de forma retumbante" Manuela Meira, a mulher com quem manteve um relacionamento amoroso, entre 2012 e 2015, para se apropriar do seu dinheiro, num total de cerca de 200 mil euros.

"A Manuela caiu numa ratoeira. Foi ingénua, benevolente e confiou em alguém que não lhe merecia a mínima confiança", declarou o Procurador, referindo também que a queixosa "foi ludibriada e iludida que o dinheiro podia multiplicar-se".

O arguido é acusado de burlar a parceira amorosa, a quem prometia "um futuro a dois e uma vida marital", sob pretexto de pretender aplicar o seu dinheiro "em alguns dos negócios que tinha em curso em Espanha e no Reino Unido". E de forjar documentos para simular os mesmos.

A mulher ter-lhe-á entregue várias somas - 100 mil euros num primeiro momento e depois outros montantes até perfazer 200 mil - acreditando que daí obteria juros, que nunca chegaram. José Seco acabou por se afastar da mulher e ser preso em julho de 2015, no âmbito do caso de tráfico de estupefacientes.

"Tirou-lhe o dinheiro e estou convencido que ainda o tem guardado", disse o Procurador do MP, pedindo ao Tribunal uma "condenação séria" do arguido por entender que esta teria "uma importância grave em termos de prevenção geral e especial".

O advogado de acusação pediu "uma pena exemplar, um corretivo pedagógico" para José Seco. E a defesa a sua absolvição, alegando que "todos os pressupostos do caso não preenchem o crime de burla qualificada". Focou o facto de Manuela Meira apenas ter apresentado queixa por burla, dois anos depois de ter tido conhecimento de que os documentos apresentados pelo namorado para justificar as aplicações financeiras com o seu dinheiro eram falsas.

No final das alegações, José Seco, que durante o julgamento se mostrou arrependido, pediu desculpas a Manuela Meira e à sua família. "O meu comportamento foi fruto de uma fase má da minha vida e, se não tivesse sido preso, continuaria a pagar à Manuela. Estou disposto a entrar em contacto com ela para acordar pagamento", declarou.

A sentença deste caso está marcada para 22 de março, às 14.30 horas.