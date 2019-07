MP pede pena de multa para deputado que atropelou cantoneira

Inês Banha Hoje às 14:11 Facebook

O Ministério Público (MP) pediu, esta segunda-feira, que o tribunal aplique uma pena de multa ao deputado da Assembleia da República que, em 2016, atropelou uma cantoneira em Lisboa.

Pedro Delgado Alves - eleito pelo PS e também presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, na capital - está acusado de um crime de ofensa à integridade física por negligência grave, punível com pena de multa até 240 dias ou até dois anos de prisão. A leitura da sentença está agendada para 11 de julho, no Juízo Local Criminal de Lisboa.

O caso remonta à madrugada de 17 de maio de 2016, quando, pelas 01.50 horas, o carro conduzido pelo deputado chocou contra um camião do lixo parado na via direita da Avenida Almirante Gago Coutinho, em Lisboa, atingindo uma cantoneira que, no momento do embate, se encontrava de pé no estribo do lado esquerdo do veículo. Na sequência do acidente, Maria Lúcia Santos, hoje com 38 anos, ficou ferida com gravidade na perna esquerda e foi obrigada a tirar 596 dias de baixa médica.

Durante o julgamento, Pedro Delgado Alves confirmou, no essencial, os factos, mas justificou o embate com uma avaria mecânica, que o fez perder o controlo do automóvel quando tentava aumentar a distância lateral para o camião.

A versão não convenceu a procuradora do MP, que, esta segunda-feira, alegou que o deputado conduzia com velocidade "excessiva" na madrugada do acidente. Em causa, sustentou, o facto de, apesar de o deputado ter admitido que avistou o camião a cerca de 100 metros de distância numa reta, não terem sido encontradas no pavimento marcas nem de "travagens nem de manobras evasivas".

"Se o arguido circulasse à velocidade adequada, o embate não seria suficiente para causar as lesões que causou na perna da ofendida. A velocidade não foi adequada a evitar este embate", argumentou, justificando a opção pela pena de multa com o facto de o arguido estar "bem inserido social e profissionalmente" e de, ao que tudo aponta, se ter tratado de "uma ocasião única".

Na resposta, o advogado de Pedro Delgado Alves reiterou que a tese do seu cliente "reflete em absoluto" o que aconteceu e que todas as causas mais comuns de distração ao volante foram afastadas durante o julgamento. A 17 de maio de 2016, o autarca não acusou a presença no sangue de álcool e a fatura do seu telemóvel mostra que não estaria a utilizar o aparelho antes do embate.

Vítor Faria pediu, por isso, que o deputado seja absolvido pelo tribunal do crime de que está acusado. Já Maria José Guiomar, mandatária de Maria Lúcia Santos, pediu a condenação do arguido, sem especificar a pena pretendida.

Paralelamente, corre nos tribunais cíveis uma ação em que a cantoneira - atualmente desempregada e impossibilitada de estar de pé durante mais de duas horas - exige ser ressarcida em 560 mil euros por Pedro Delgado Alves.

Esta segunda-feira, em tribunal, o socialista reafirmou que, "desde a primeira hora", esteve em contacto com a família da vítima e que "sempre" esteve disponível para fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para minorar as dificuldades de Maria Lúcia Santos.