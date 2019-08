MP pede preventiva para ex-companheiro de portuguesa que esteve desaparecida

JN Hoje às 21:05 Facebook

O Ministério Público pediu, esta quinta-feira, prisão preventiva para o ex-companheiro da portuguesa que esteve desaparecida em Barcelona.

O ex-namorado de Margarida Simões, de 25 anos, dada como desaparecida em Barcelona, na quarta-feira, foi detido, esta quinta-feira, pela Polícia Judiciária, por suspeita de sequestro, ofensas à integridade física e violência doméstica.

O homem, de 30 anos, deslocou-se a Barcelona, cidade onde a portuguesa se encontrava, onde a agrediu e coagiu, "obrigando-a a regressar consigo para Portugal, onde continuou a ser agredida violentamente", escreve a PJ em comunicado. "Os factos foram cometidos entre o dia 19.08.2019 e o dia 21.08.2019", revela o texto.

As medidas de coação apenas serão conhecidas na sexta-feira e homem vai passar a noite nas celas da sede da PJ em Lisboa.

A jovem dada como desaparecida desde segunda-feira, em Barcelona, regressou esta quarta-feira à casa da mãe, no Seixal, depois de fugir do ex-namorado. A mãe alertou as autoridades e o caso está agora a ser investigado pela Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo (UNCT) da PJ por suspeitas de sequestro.