MP pede prisão para homem de 89 anos que matou o genro

Inês Banha Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério Público (MP) pediu, esta quarta-feira, 14 a 15 anos de prisão para o homem de 89 anos que, no verão de 2018, matou a tiro o genro que, alegadamente, o ameaçava e agredia com regularidade. Admitiu, porém, que a pena não seja cumprida na cadeia.

O caso remonta a 6 de julho de 2018, quando Manuel Garcia aguardou durante 45 minutos que António Patrício, então com 60 anos, chegasse a casa, no Furadouro (Torres Vedras), para o matar com a caçadeira do próprio genro. "Era com ela que me ameaçava, foi com ela que morreu", afirmou, na primeira sessão do julgamento, o idoso, quando questionado sobre o porquê de não ter usado uma das armas que detinha legalmente.

O homicídio terá acontecido horas depois de mais uma discussão entre Manuel Garcia e o António Patrício. O homem passara a residir os sogros quatros antes, após a morte da sua mulher e a pedido do filho, que residia já então com os avós. As ameaças e agressões ao idoso e à sua mulher terão tido início logo nessa altura, sempre na ausência do neto, agora com cerca de 30 anos.

Esta quarta-feira, no Tribunal de Loures, o idoso relatou que também a sua filha fora vítima de violência doméstica por parte do genro. A hipótese de esta se ter suicidado, alegadamente por não aguentar mais a situação, chegou a ser avançada como motivação para o homicídio, mas há relatos de que a mulher terá, afinal, morrido de ataque cardíaco. "Só sei que ela morreu", desabafou Manuel Garcia, sem esconder o seu arrependimento por ter morto o genro.

"Tenho pena, tenho remorsos", assegurou, adiantando que nunca apresentou queixa nas autoridades porque, em causa, estava o pai do seu neto. Já quanto o porquê de, após tanto tempo, ter escolhido aquele dia para cometer o crime disse que estava "desesperado". Um mês antes, a sua mulher, entretanto falecida, ficara acamada e desde então que era Manuel Garcia quem cuidava da idosa.

Nas alegações finais, o seu advogado, José Castelo Filipe, pediu "a pena mínima possível" para o seu cliente e apelou a que esta não seja cumprida na prisão, tal como o MP já admitira. A decisão do coletivo de juízes é conhecida a 6 de março, às 14 horas, no Tribunal de Loures.