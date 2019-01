MP quer pena mais pesada e Mesquita pede absolvição

Luís Moreira Hoje às 14:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Ministério Público e o advogado de defesa do ex-presidente da Câmara de Braga Mesquita Machado recorreram para o Tribunal da Relação de Guimarães da sua condenação no Tribunal de Braga a três anos de prisão, suspensos por igual período, no chamado caso das Convertidas.

O Ministério Público (MP) ​​​​​​ pede o aumento da pena para quatro anos, enquanto que o jurista Tinoco de Faria quer a sua absolvição, por ausência de prova, reafirmando que Mesquita agiu apenas porque "dali sairia um grande projeto de requalificação urbana", sem intenção de ajudar o genro. "Foi uma decisão meramente política", argumentou.

Empresa do genro

O ex-autarca foi julgado, com mais cinco ex-vereadores socialistas (todos absolvidos), por causa do chamado negócio das Convertidas, realizado no mandato autárquico 2009/2013.

O assunto prende-se com a decisão municipal de maio de 2013 de adquirir os três imóveis, que seriam alvo de uma operação de reabilitação envolvendo o antigo Convento das Convertidas, na Avenida Central, que seria transformado em pousada da juventude. O convento pertence ao Ministério da Administração Interna e nunca foi cedido ao município para ser pousada. Nem foi provado em julgamento que houvesse fundos comunitários para o efeito. A compra foi feita a uma empresa, a CCR II, que pertencera - a 50% - ao genro, até dias antes da votação da operação em reunião de câmara. O cheque chegou a ser passado à empresa, mas, quando tomou posse, em outubro, o novo presidente da câmara, Ricardo Rio, conseguiu anular a operação.

No acórdão, o tribunal disse que o ex-autarca sabia que a firma do genro estava em "descalabro financeiro", atribuindo-lhe, por isso, o desejo de "favorecer os familiares" ao adquirir os prédios, "à pressa", para tentar salvar o genro, José Rodrigues, e a filha, que podiam ficar sem bens pessoais, por causa de dívidas de 2,6 milhões de euros ao BCP e mais dois milhões a Manuel Duarte, empresário da cidade.