Mulher acusada de matar o marido diz-se inocente

Cátia Outeiro, acusada de ter encomendado a morte do marido, garantiu quinta-feira, no Tribunal de Vila Real, que está inocente. "Estão a acusar-me de uma coisa que não fiz", disse a mulher, que se manteve em silêncio até à última sessão do julgamento.

José Carlos Outeiro foi assassinado à porta de casa, em Chaves, em janeiro de 2017. A mulher e o alegado executante, Ricardo Rodrigues, foram detidos quatro meses depois. A arguida negou ter pago 40 mil euros ao alegado homicida, também ele arguido no processo. "Nunca tive esse dinheiro na vida", frisou a mulher, que garantiu ainda que "não tinha motivos" para matar o marido. Cátia admitiu que conhecia de vista o coarguido, que assegurou em tribunal que foi ela a encomendar o homicídio, mas negou qualquer encontro ou conversa com ele.

Durante a audiência, os juízes colocaram, frente a frente, Ricardo e a testemunha que denunciou o crime às autoridades. Marisa P. terá levado o alegado homicida de carro até ao local do crime, mas garantiu aos juízes que só se soube do crime depois de ver Ricardo disparar. Denunciou-o três meses mais tarde por "não aguentar mais". Na audiência anterior, o arguido acusou a Marisa P. de ter sido ela a disparar sobre a vítima. Ontem, ambos mantiveram as versões contraditórias e trocaram acusações diante dos juízes.