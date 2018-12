Mulher agredida teme morte por inação da justiça

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma vítima de violência doméstica está desesperada e acusa as autoridades, sobretudo judiciais, de nada fazerem relativamente às queixas que tem apresentado contra o ex-companheiro.

E depois de ter tido os pneus do carro cortados à facada na véspera de Natal, teme que tudo possa "acabar da pior forma". Isto porque nem o aparelho de teleassistência, que lhe foi atribuído no âmbito do processo judicial em curso, funcionou quando precisou de ajuda.

"Maria" manteve a relação durante três anos, apesar de, logo nos primeiros meses, ter sido agredida, mesmo estando grávida. Os episódios de violência sucederam-se e levaram a que, em junho, se refugiasse na casa da mãe com os três filhos, dois dos quais tidos com o agressor.

A seguir, pediu o divórcio, mas continuou a ser perseguida, ameaçada e agredida. "Apresentei sempre queixa na PSP e na GNR e o caso está em tribunal. Ele ficou impedido de me contactar e deram-me um aparelho de teleassistência", refere ao JN. Porém, nenhuma destas medidas impede o homem de continuar as agressões. "Nada foi feito quando ele violou essas medidas. A culpa é do tribunal e do sistema", acusa.

Ao JN, a PSP refere que "foi seguida toda a tramitação" e que está "agendado julgamento para o início do próximo ano". "Foram efetuadas diversas diligências por parte da PSP no acompanhamento e segurança da vítima", acrescenta.

Outros casos

Prisão para filho que batia na mãe e homem que agredia companheira

Dois homens foram detidos em Lisboa, anteontem, por violência doméstica. Para um deles foi a segunda vez no espaço de um mês. Depois de ter violado a medida de coação que já o impedia de se aproximar da ex-companheira, várias vezes agredida, foi colocado em prisão preventiva. Preso ficou também um homem que, com o irmão, vinha agredindo física e psicologicamente, desde 2017, a própria mãe, com 76 anos. As agressões aconteciam sempre na habitação onde todos moravam, o que levava a vítima a ter "medo de estar na própria casa".