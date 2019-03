Mulher agrediu companheira e mordeu polícia que a deteve

Hoje às 12:37, atualizado às 13:45 Facebook

Uma mulher foi detida pela PSP da Amadora por suspeita de um crime de violência doméstica e por resistência e agressão a um polícia quando estava a ser algemada.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública explica que a mulher de 20 anos foi detida, na manhã de sexta-feira, por elementos da Divisão Policial da Amadora.

Após informação de que estariam a decorrer agressões no interior de uma residência na freguesia da Falagueira -Venda Nova, os polícias daquela divisão deslocaram-se para o local, verificando que a suspeita já se encontrava a abandonar a residência.

Segundo a PSP, quando abordada, tentou a fuga, e, ao ser agarrada, resistiu com cotoveladas e empurrões, tendo ainda exibido uma faca que trazia escondida à cintura. Os agentes conseguiram retirar a arma branca e, no momento em que estava a ser algemada, voltou a oferecer resistência, mordendo um dos agentes na zona da canela.

A PSP contactou depois a vítima de violência doméstica, uma mulher de 24 anos, companheira da suspeita, verificando que esta tinha sido agredida no interior da residência. A suspeita terá agredido a vítima com murros, asfixiando-a e ameaçando-a com a mesma faca que depois veio a usar para ameaçar os polícias.

De acordo com a PSP, a suspeita foi presente no próprio dia no Tribunal Judicial da Comarca de Sintra, ficando sujeito a medida de coação não privativa da liberdade.

Desde o início do mês de março, o Comando Metropolitano de Lisboa já deteve 24 homens e mulheres pela prática do crime de violência doméstica.