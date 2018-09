Mulher agrediu filho bebé e a mãe em Vila Real

Hoje às 10:18 Facebook

Uma mulher de 25 anos foi detida, quinta-feira, depois de agredir o filho, de 18 meses, e a própria mãe, por duas vezes, em Vila Real.

As primeiras agressões ocorreram na segunda-feira. O bebé, de 18 meses, sofreu escoriações e ficou internado no hospital para observações. Foi empurrado, alegadamente pela mãe, contra as grades do berço.

A mulher agrediu também a mãe, de 57 anos, que apresentou queixa na PSP, nessa segunda-feira. A agressora foi identificada, mas continuou em liberdade.

Quinta-feira, a jovem voltou a agredir a mãe, que voltou a apresentar queixa na PSP. Desta vez ficou detida e vai ser presente a tribunal ainda esta sexta-feira.

Estes terão sido apenas mais dois casos de violência doméstica entre filha e mãe, que vivem na mesma casa, num bairro de Vila Real.

A guarda da criança é partilhada entre as duas avós, materna e paterna, uma vez que o pai, que já esteve detido por tráfico de droga, também não tem condições para criar o filho.