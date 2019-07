Mulher agride marido na rua em frente à filha de quatro anos

Hoje às 00:48 Facebook

Uma mulher de nacionalidade russa, de 44 anos, foi detida pela GNR, em Grândola, quando agredia o marido a murro, à saída de um café, na presença da filha menor, de quatro anos, e da enteada de 19. Com a chegada da Guarda, a mulher, que estava embriagada, parou com as agressões contra o marido, mas virou-se contra os militares, insultando-os e agredindo-os.

O marido, de nacionalidade portuguesa, de 51 anos, explicou às autoridades que aquela não tinha sido a primeira vez que foi atacado, embora nunca tenha apresentado queixa. A mulher tem pendente no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras um processo de expulsão do país, por se encontrar em situação ilegal.