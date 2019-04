Mulher atingida a tiro em cenário de violência doméstica em Bragança

Glória Lopes Hoje às 22:57 Facebook

Uma mulher de nacionalidade chinesa, com cerca de 50 anos, deu entrada na Urgência do Hospital de Bragança, esta noite de terça-feira, com ferimentos provocados por um disparo.

Fonte da PSP confirma que foi reportada uma situação relacionada com uma vítima ferida por uma arma de fogo, mas não adianta mais pormenores, porque ainda estão a decorrer diligências no local onde a mulher reside. Até ao momento, não foi possível apurar quem foi o autor dos disparos ou se já foi efetuada alguma detenção.

Segundo apurou o Jornal de Notícias, a mulher terá sido atingida a tiro na zona da nuca, numa situação de violência doméstica, numa residência em Bragança.

Na altura em que a vítima foi transportada para o hospital estava consciente.