Mulher condenada por ofender juiz

Uma mulher de 32 anos, mãe solteira, foi condenada pelo Tribunal de Beja a uma pena de seis meses de prisão, substituída por 180 horas de trabalho a favor da comunidade, pelo crime de perturbação de funcionamento de órgão constitucional.

A decisão do Coletivo de Juízes, presidido pelo magistrado Vítor Maneta, teve por base "a força da confissão integral e sem reservas" por parte da arguida dos factos de que estava acusada.

O caso remonta a 12 de julho de 2017, no juízo de Menores e Família da Comarca de Beja, localizado em Ferreira do Alentejo, quando o magistrado Pedro Gouveia procedia à leitura do acórdão no âmbito de um processo de promoção e proteção de um menor, filho da arguida.

Na altura o juiz, decidiu-se pela aplicação da medida de acolhimento visando a adoção e foi nessa altura, em que comunicou que os pais biológicos estavam impedidos de visitar o filho, que a mulher se revoltou contra a decisão anunciada.