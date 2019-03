Mulher cujo agressor ficou sem pulseira recebeu botão de pânico

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 11:45, atualizado às 12:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério Público (MP) atribuiu um botão de pânico a vítima de violência doméstica que vivia escondida e em pânico após o juiz Neto de Moura ter retirado a pulseira eletrónica ao ex-marido.

"Sentia-se totalmente desprotegida. Esta medida sossegou-a", relata o advogado da vítima. Álvaro Moreira explicou ao JN que tinha entregado um requerimento a pedir mais proteção e que o Ministério Público, alertado pela comunicação social, também já tinha aberto um inquérito para analisar a situação.

A conjugação das duas iniciativas resultou na atribuição de um botão de pânico, um equipamento eletrónico que, ao ser premido em caso de aproximação do agressor, dá um alerta na central da Cruz Vermelha que de imediato avisa a PSP para enviar agentes rapidamente para o local.

A mulher de 49 anos, residente em Matosinhos, vivia escondida e em pânico desde que, em outubro do ano passado, o juiz Neto de Moura decidiu retirar a pulseira eletrónica ao seu ex-companheiro. Segundo o advogado da vítima, o homem de 53 anos, que tem um problema de alcoolismo, continuava a proferir ameaças veladas à sua ex-companheira, o que violava flagrantemente as condições da pena suspensa.

Suspensão de pena pode ser revista

Álvaro Moreira adiantou que o MP abriu um novo processo relativo a este caso e que a suspensão de pena poderá ser revista. "Se se verificar que ele não está a cumprir essas condições, que continua com as ameaças, a suspensão da execução de pena poderá ser alterada", explicou o advogado.

O agressor residia com a vítima, sua mulher, e o filho de ambos em São Mamede Infesta, Matosinhos. A relação foi marcada pela violência e conflitos, especialmente nos últimos cinco anos, período em que o homem ameaçava constantemente de morte a mulher e repetidamente a agredia verbal e fisicamente.

Numa ocasião, desferiu-lhe vários socos, furando-lhe um tímpano. Foi aí que a mulher se decidiu a apresentar queixa. De imediato, como medidas de coação, o agressor ficou proibido de contactar a mulher, sendo vigiado por pulseira eletrónica.

No verão do ano passado, o homem foi condenado a três anos de prisão, com pena suspensa, por violência doméstica agravada e ao pagamento de 2500 euros à vitima e a frequentar um programa de controlo de agressores. Além disso, ficou proibido de se aproximar ou contactar a ex-mulher, ficando monitorizado à distância através de pulseira eletrónica.

Porém, em outubro, o juiz do Tribunal da Relação do Porto Neto Moura aceitou parcialmente o recurso do homem e retirou-lhe a pulseira eletrónica apesar de, segundo o advogado, continuar a fazer ameaças veladas à ex-mulher.