Carteirista de 65 anos detida pela PSP no Porto

Uma mulher carteirista de 65 anos que a PSP deteve quinta-feira no centro do Porto foi indiciada por dezena e meia de crimes do género, praticados desde 2014.

"Contamos 16 peças de expediente relativas à senhora, desde 2014, quase todas por furto pela técnica de carteirista", contou a fonte, explicando que a sexagenária atua sobretudo na Baixa do Porto e, mais concretamente, nas áreas com grande número de estabelecimentos comerciais.

Na última quinta-feira, cerca das 18 horas, a suspeita "subtraiu a carteira a uma mulher" numa dessas áreas - Rua de Santa Catarina - "sem que a lesada se tenha apercebido". Mas dois turistas viram o que se passava e chamaram um polícia que se encontrava por perto e que procedeu à detenção.

A carteira furtada estava sem dinheiro, mas continha cartões bancários e documentos da lesada.

Também na quinta-feira, a PSP do Porto deteve no Bairro do Cerco, naquela cidade, um homem de 39 anos indiciado por roubar 600 euros a um turista espanhol, através de coação física e sob ameaça de arma branca.

O crime foi consumado no último domingo no passeio das Fontainhas, também no Porto.