Mulher de 52 anos mata marido com faca de cozinha em Valença

Uma mulher de 52 anos matou o marido, de 60, esta quinta-feira, cerca das 19.40 horas, em Valença, na sequência de uma agressão com uma faca de cozinha que o atingiu na perna.

Segundo fonte da GNR, a agressão aconteceu na sequência de desavenças entre o casal, de etnia cigana, que vivia numa carrinha, na Avenida de Espanha (antigo largo da Feira), no centro da cidade. As agressões ocorreram no interior da viatura.

A mesma fonte referiu que o golpe dado pela mulher de 52 anos "perfurou a artéria femoral (vaso sanguíneo de grande calibre que, ao ser atingido, provoca hemorragia intensa, devido ao grande fluxo)" do sexagenário.

O homem "acabou por falecer na ambulância a caminho do Centro de Saúde de Monção", de onde será removido para o IML de Viana do Castelo, onde será efetuada a autópsia ao corpo. A Policia Judiciária de Braga esteve no local e está a investigar o caso.

Segundo a GNR, o casal não tinha antecedentes de violência doméstica.