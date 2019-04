Mulher detida por degolar empregada tem salão de massagens em Matosinhos

JN Hoje às 18:47, atualizado às 19:13 Facebook

A mulher, de 52 anos, de origem tailandesa, detida por suspeita de ter assassinado uma empregada por causa de uma dívida é dona de um salão de massagens, em Matosinhos.

A vítima, com cerca de 40 anos, cuja cabeça foi encontrada a 7 março na praia de Leça da Palmeira, terá sido morta no interior do salão de massagem tailandesa, situado no centro da cidade de Matosinhos.

A empresária detida pela PJ terá tido a cumplicidade do companheiro que está atualmente em fuga.

As autoridades ainda estão a investigar.