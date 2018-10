Mulher do presidente da câmara de Santo Tirso detida no caso do Turismo Norte

Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia Hoje às 18:56 Facebook

Maria Manuela Couto, responsável pelas empresas de comunicação Mediana, AmartWin, entre outras, e mulher do presidente da câmara de Santo Tirso, é uma das detidas na operação levada a cabo, esta quinta-feira, no Turismo do Porto e Norte.

Até ao momento, sabia-se apenas que Melchior Moreira, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), tinha sido detido pela Polícia Judiciária, num caso que está relacionado com ajustes diretos alegadamente lesivos do Estado.

Os outros detidos neste caso são Isabel Ferreira de Castro, diretora do Departamento Operacional do TPNP, e Gabriela Escobar Gomes, responsável pelo Núcleo de Gestão de Recursos Financeiros e Jurídicos do TPNP. José Simões Agostinho, empresário de Viseu responsável pelas empresas de comunicação TomiWorls e Media 360, é o quinto detido.

Em causa estarão ajustes diretos realizados nos últimos dois, três anos, que somados ultrapassam os cinco milhões de euros.

Os cinco detidos no âmbito da designada operação "Éter" que começou há dois anos, serão presentes esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal, no Porto.

Em causa estarão crimes de corrupção, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influências, recebimento indevido de vantagem e participação económica em negócio em procedimentos de contratação pública no Norte do país.