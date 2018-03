Mulher e dois cães mortos à facada em Vila Real

Óscar Queirós e Sandra Borges Hoje às 21:48 Facebook

Twitter

Uma mulher de 49 anos foi morta à facada, esta quinta-feira em Vila Real, pouco depois das 18.30 horas. No apartamento estavam ainda mortos os dois cães da mulher, soube o JN.

O caso ocorreu num apartamento da Avenida D. Dinis e foi o filho da vítima, com 14 anos, quem descobriu o cadáver da mãe, assim como os dois cães, quando regressava a casa após as aulas.

De acordo com as autoridades, o cadáver da mulher, cabeleireira de profissão, apresentava pelo menos dez golpes de arma branca. O médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) decretou o óbito no local.

O principal suspeito está em fuga.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Para o local foram mobilizados os bombeiros da Cruz Verde, a equipa da VMER e a PSP.