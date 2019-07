Mulher em estado grave após ser esfaqueada pelo marido em Vila Real

Sandra Borges Ontem às 22:07 Facebook

Uma mulher de 45 anos ficou em estado grave, esta quarta-feira, depois de ter sido ferida com uma navalha pelo marido em Constantim, Vila Real. O agressor já foi detido pela GNR.

O irmão da vítima, de 43 anos, vizinho do casal, foi alertado para o incidente pelos gritos da mulher e da filha, tendo acabado também por sofrer ferimentos ligeiros ao defender a irmã. O comandante interino dos bombeiros da Cruz Verde, Ricardo Costa, confirmou que a mulher do agressor "ficou ferida com gravidade na sequência do ferimento com uma arma branca".

Fonte da GNR disse ao JN que o agressor, de 47 anos, "também ficou ferido ao ser desarmado" e teve de receber assistência médica. O homem, entretanto detido, já estava referenciado por outras situações de violência doméstica. Vai ser presente a tribunal na quinta-feira.

A filha do casal, de 16 anos, terá assistido a tudo, tendo sido transportada para o hospital em estado de choque.

O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 19.30 horas.