Mulher encontrada morta dentro de carro em Quarteira

Uma mulher foi encontrada carbonizada dentro de um carro, esta segunda-feira, em Quarteira, Loulé. A vítima estava amordaçada e tinha as mãos amarradas.

O JN confirmou junto das autoridades que a vítima é a mulher de 29 anos dada como desaparecida no fim de semana.

Foi encontrada pelas 18.30 horas por um casal que passeava cães num terreno descampado e que, ao ver um carro parcialmente queimado, chamou a GNR. Trata-se de um local próximo de uma zona conotada com prostituição e tráfico de droga.

Ao chegar, os militares encontraram a mulher no banco de trás, carbonizada, ainda com o cinto de segurança colocado. Tinha as mãos amarradas e a boca amordaçada.

O cadáver foi removido pelas 00.15 horas desta terça-feira.

A Polícia Judiciária de Faro está a investigar o caso.