Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta em casa, este sábado, no concelho do Fundão, vítima de esfaqueamento.

O alerta foi dado ao meio-dia, por telefone, para o 112, pelo filho da vítima, de apenas cinco anos.

O caso aconteceu numa habitação da Aldeia Nova do Cabo, no concelho do Fundão.

APolícia Judiciária esta a investigar por suspeita de homicídio.