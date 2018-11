Mulher esfaqueia casal de namorados à porta de discoteca em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 14:40 Facebook

Twitter

Uma mulher, com cerca de 30 anos, esfaqueou um casal de namorados na madrugada deste domingo, em Fafe.

Todos estavam na discoteca Praça da Música, na Zona Industrial do Socorro, quando as duas mulheres se envolveram numa discussão acesa no interior do espaço. Foram colocadas pela segurança na rua e, já no exterior, a situação azedou. Uma das envolvidas foi ao carro, muniu-se de uma arma branca, uma faca ou uma navalha, e atingiu na zona do pescoço a outra. O namorado da vítima foi em seu auxílio, acabando por ser também esfaqueado.

Ambos foram transportados ao Hospital de Guimarães com ferimentos considerados ligeiros e já tiveram alta.

Ao que o JN apurou, esta situação é o culminar de um relacionamento turbulento entre as duas jovens, vizinhas na freguesia de Arões, e que se encontraram na discoteca.

A GNR esteve no local mas entregou o caso à PJ, por poder estar em causa um crime de homicídio na forma tentada.