Sobrinho suspeito de matar a tia à facada em Sintra

Inês Banha Hoje às 19:57, atualizado às 21:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 27 anos morreu esfaqueada, esta quarta-feira, no Casal de São Marcos, no concelho de Sintra.

Um sobrinho de 20 anos é o principal suspeito do crime e encontra-se em fuga, adiantou ao JN o Comandante Bruno Prata, Oficial de Prevenção e Ronda do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A vítima foi encontrada pela PS com vários golpes no corpo no interior da sua residência, pelas 17.50 horas, depois de os vizinhos terem ouvidos gritos dentro de casa. O INEM ainda terá tentado reanimar a jovem, mas sem sucesso.