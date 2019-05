Sobrinho suspeito de matar a tia com arma branca em Viseu

Sandra Ferreira Hoje às 18:57, atualizado às 19:04 Facebook

Uma mulher com cerca de 50 anos morreu, esta segunda-feira, no Bairro de Santo Estêvão, em Viseu, alegadamente vitima de uma agressão com uma arma branca.

O alerta foi dado pouco antes das 18 horas. De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro de Viseu há mais duas vítimas graves.

Segundo o comandante da PSP de Viseu, Vítor Rodrigues, quando os meios de socorro chegaram a mulher já estava morta com vários ferimentos no corpo. "O companheiro tinha uma faca espetada na boca", relatou.

"Um outro indivíduo saltou do segundo andar e estava caído no chão", adiantou o comandante da PSP.

A Policia Judiciária foi chamada. Há suspeitas de que terá sido este homem que saltou do segundo andar, e sobrinho da vítima mortal, o autor do homicídio.

De acordo com o segundo comandante dos bombeiros voluntários de Viseu, José Luís Teixeira, as vítimas graves não estão ainda estabilizadas.

Ao local deslocaram-se elementos dos Bombeiros Voluntários de Viseu, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da PSP.