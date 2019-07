Mulher morta pelo marido tinha "amo-te" escrito no corpo

Inês Banha* Hoje às 09:52 Facebook

Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta em casa na madrugada de ontem, na Calheta, na ilha da Madeira. O marido, de 39 anos, já foi detido pela PSP. O corpo foi descoberto no chão do quarto, despido, com a palavra "amo-te" escrita na barriga. Ester Cabral deixa três filhos maiores de idade, de um casamento anterior, e uma neta pequena.

Tudo aconteceu perto da uma da madrugada, hora a que, de acordo com o "Diário de Notícias da Madeira", o presumível homicida - um pescador de Câmara de Lobos, na mesma ilha - terá sido visto a abandonar a habitação depois de uma violenta discussão com a mulher, com quem seria casado há pelo menos dois anos.

Fuga após o crime

Ao que o JN apurou, os bombeiros foram chamados ao local - no Jardim do Mar, concelho da Calheta - pelas 1.10 horas, tendo encontrado a vítima já cadáver, no quarto. Nessa altura, já o alegado autor do crime estava em parte incerta.

O suspeito acabaria por ser detido pela PSP durante a manhã e posteriormente entregue à Polícia Judiciária (PJ). Só hoje deverão ser conhecidas as medidas de coação aplicadas pelo tribunal.

Cenário macabro

Quando foi descoberto, nu e no chão do quarto, o corpo de Ester Cabral apresentava ferimentos graves na cabeça e sinais de profanação. Na barriga, fora escrita - com uma caneta de feltro preta - "amo-te" e, junto às suas pernas, num ritual macabro, fora igualmente deixada uma vela, ao que tudo indica pelo seu companheiro.

O cenário poderá indiciar que o crime foi cometido pelo companheiro sob o efeito de substâncias psicotrópicas. Não era segredo entre os mais próximos que o pescador consumia drogas e um tio da vítima até a teria alertado para o perigo de continuar na sua companhia. Desconhece-se se chegara a ser apresentada queixa às autoridades.

Por ser um crime público, a violência doméstica pode ser denunciada por qualquer pessoa. Existem várias linhas de apoio à vítima, entre as quais o 800 202 148, disponível durante todo o ano, 24 horas por dia. A chamada é gratuita.

*com R.P.