Mulher prostituía a filha de 14 anos

A Polícia Judiciária deteve, na Terceira, nos Açores, uma mulher de 35 anos suspeita de fomentar a prática da prostituição de uma filha menor.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada refere que a mulher foi detida "no âmbito de uma investigação titulada pelo Ministério Público da Praia da Vitória", acrescentando haver "fortes indícios da presumível prática do crime de lenocínio de menores na sua forma agravada".

De acordo com a PJ, os factos criminosos, que ocorreram na ilha Terceira, tiveram o seu início em 2015, quando a vítima tinha então 14 anos de idade, e perduraram pelos dois anos seguintes.

"A suspeita, a troco do recebimento de verbas em dinheiro, fomentava a prostituição da vítima, que é sua filha, levando-a a práticas regulares de natureza sexual com um homem de 58 anos, o qual foi também identificado, constituído e interrogado como arguido, por suspeitas da prática do crime de recurso à prostituição de menores", explica ainda.