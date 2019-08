Mulher regou "ex" com gasolina e ateou-lhe fogo

TRA Hoje às 12:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher com 29 anos de idade foi detida pela PSP de Sintra por ter regado o seu ex-companheiro com gasolina e ter-lhe ateado fogo, causando-lhe queimaduras graves. Ficou em prisão preventiva.

Segundo a PSP, a mulher e a vítima tiveram uma relação de namoro de cerca de 2 meses. Terminada a relação, em meados de julho, a mulher deslocou-se à residência do ex-namorado para tentar falar com o mesmo.

Não conseguiu falar com o "ex", pelo que esperou que ele saísse de casa e regou-o com gasolina, ateando-lhe fogo de seguida. Esta situação causou evidente perigo para a vida e integridade física da vítima, que sofreu queimaduras graves e teve de ser internada.

Esta quarta-feira, a Divisão Policial de Sintra, procedeu à detenção da agressora por suspeita da prática do crime de violência doméstica.

A detida foi apresentada ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste - Núcleo de Sintra, para 1.º Interrogatório Judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa de Prisão Preventiva.