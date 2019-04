Mulher salta de janela para fugir de companheiro bêbedo com faca no Seixal

Rogério Matos Hoje às 15:55 Facebook

Uma mulher de 44 anos saltou da janela de casa no Seixal, um segundo andar, para fugir do companheiro, bêbedo, que a ameaçava com uma faca, na noite de terça-feira.

A mulher caiu no telhado de um armazém e feriu uma perna. A PSP chegou ao local pelas 21 horas, na Avenida dos Resistentes Anti-Fascistas, alertada pelos vizinhos e retirou a vítima do telhado.

Com a descrição do suspeito dada pelos vizinhos e pela própria vítima, os agentes da PSP localizaram-no a poucos metros de casa. O agressor ainda apresentou resistência perante a abordagem da PSP, tendo mesmo tentado agredir os agentes, mas acabou detido.

Antes de sair de casa, o suspeito deixou a faca na cozinha, arma que a PSP apreendeu.

Ao que foi possível apurar, esta não seria a primeira vez que o casal discutia. Sempre que o homem aparecia em casa bêbedo, as discussões começavam e ontem à noite a mulher teve mesmo que fugir pela janela.

A vítima foi transportada para o Hospital Garcia de Orta. O homem está hoje a ser presente a tribunal para aplicação de medidas de coação.