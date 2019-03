Mulher usava o OLX e a app MBWay para burlar vendedores online

Hoje às 12:32 Facebook

A Polícia Judiciária de Setúbal, com a colaboração da SIBS/PAYWATCH, deteve uma mulher, com 29 anos, suspeita de burla informática e associação criminosa. Os crimes estão relacionados com compras fraudulentas na plataforma online OLX.

Num esquema fraudulento de aquisição de produtos online, que lesou "dezenas de pessoas, desde fevereiro de 2018, em valores que rondam os 50 mil euros", a suspeita enviava mensagens escritas a vendedores de produtos naquela plataforma, "alegando que pretendia efetuar o pagamento através da aplicação MBWay". Esta aplicação permite fazer compras, levantamentos e transferências imediatas, através da associação de um cartão bancário a um número de telemóvel e um PIN de seis dígitos.

"Desconhecendo o funcionamento da aplicação e convencidos de que se tratava de transações legítimas, os lesados ativaram o referido serviço seguindo instruções do defraudador, introduzindo o número de telemóvel e o código que lhes foi fornecido", revela um comunicado da Polícia Judiciária.

"Sem nunca receber o valor solicitado pelo artigo que pretendiam comercializar, acabaram por verificar a existência de diversos levantamentos em numerário e débitos em conta de valor bastante superior", esclarece ainda aquele órgão policial. A detida será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.