Um grupo de quatro mulheres foi filmado pelo sistema de videovigilância enquanto roubava roupa de uma loja situada em Vila do Conde. "Uma delas ameaçou a funcionária, que está em choque", contou ao JN a proprietária da loja Maria Lúcia, que vende roupa de marca para criança.

Anete Ribeiro referiu ainda que as mulheres "encheram dois sacos pretos com roupa", num valor total de cerca de 600 euros.

"Uma delas, a mais velha, estava sempre aos berros com a funcionária, a chamá-la e a intimidá-la, enquanto as outras roubavam a roupa", descreveu a dona da loja, referindo que, na altura do assalto, "a funcionária estava sozinha com duas clientes".

A PSP foi alertada, e está a investigar o caso.