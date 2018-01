JN Hoje às 11:29, atualizado às 12:35 Facebook

Uma caixa multibanco instalada no edifício da Junta de Freguesia de Vilar, em Vila do Conde, foi assaltada com recurso a explosão, na madrugada desta quinta-feira.

O assalto ocorreu por volta das 4.30 horas e provocou elevados estragos nas instalações da Junta de Freguesia.

Apesar dos danos, os assaltantes não conseguiram levar o dinheiro.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.