Músico detido por abusar de quatro crianças

Um músico, de 49 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real por suspeitas de ter abusado de quatro crianças, com cerca de dez anos, entre 2014 e 2015, numa associação do concelho trasmontano.

Segundo a Polícia Judiciária, "os factos ocorreram no período compreendido entre os anos de 2014 e 2015, nas instalações de uma associação sita numa freguesia do concelho de Vila Real, sendo vítimas quatro crianças com cerca de 10 anos de idade".

Presente ao primeiro interrogatório judicial, o indivíduo ficou em liberdade, mas obrigado a apresentar-se três vezes por semana as autoridades. Foi ainda proibido de frequentara as instalações e atividades da associação.