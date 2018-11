Não consentiu inseminação artificial mas continua a ser pai

Nélson Morais Hoje às 21:47 Facebook

Twitter

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) acaba de garantir a paternidade a um homem que não deu consentimento para a sua companheira recorrer a um banco de esperma e, alguns meses depois de o bebé nascer, se divorciou. O acórdão responde a um recurso interposto pela mãe da criança, que queria anular os direitos de pai do agora ex-marido, renunciar à respetiva herança, bem como eliminar o apelido paterno da menor.

O principal argumento da mulher estava no facto - dado como provado no Tribunal da Relação, mas não em primeira instância - de que o homem não dera o seu consentimento para o recurso à procriação medicamente assistida (PMA). Mas, no dia 6 deste mês, o Supremo concluiu que "essa falta apenas a ela será, em princípio, imputável, por ter decidido unilateralmente recorrer à PMA", num momento em que mulher e marido estavam separados.



Separação e gravidez



Maria e José - nomes fictícios para a autora e o réu da ação - eram casados e, porque ele era estéril, tinham adotado uma criança. O desejo de ter um filho biológico também os levou a recorrer duas vezes à PMA, mas sem sucesso. Em março de 2015, o casal separou-se. E, dois meses depois, Maria recorreu, pela terceira vez, a um banco de esperma. E engravidou.



No final do verão de 2015, o casal fez as pazes. José aceitou bem a gravidez, acompanhou Maria nas consultas, assistiu ao parto, em janeiro de 2016, sendo a primeira pessoa a pegar na bebé ao colo. Registou a criança como pai. E, "durante os primeiros meses de vida da menor, o réu sempre foi um pai presente", provou-se. Todavia, menos de três meses após o nascimento, o casal voltou a separar-se, vindo a divorciar-se.



Quando divorciada, Maria recorreu à justiça, para afastar a presunção de paternidade de José. Mas a alegação de que o ex-marido, além de não ter nenhuma relação biológica com a menor, não consentira a inseminação foi rejeitada e voltou-se mesmo contra si.

Apesar de Maria ter invocado as leis da PMA de 2006 e de 2016, o STJ concluiu que só a primeira se aplicava.



E essa, numa lógica de biparentalidade, que seria revogada pela lei de 2016, só permitia a PMA depois de os membros do casal (heterossexual) darem "consentimento informado", perante um médico. Ora, "nesse procedimento, não foram cumpridos os requisitos legais da lei então em vigor: a autora, sendo casada, mas estando separada de facto, estava impedida de recorrer à PMA. (...) A autora vem invocar o não cumprimento de regras jurídicas que ela própria contornou e afastou, ao decidir recorrer sozinha à inseminação artificial, só ela prestando consentimento para tal procedimento", concluiu o STJ, no acórdão assinado por Pinto de Almeida (relator), José Rainho e Graça Amaral.



Por outro lado, os magistrados corroboraram que não era "moralmente aceitável que uma mãe tivesse, na constância do casamento, procriado uma criança, aceite que o marido participasse do processo de gravidez, nascimento e primeiros meses de vida, para depois, contra as expectativas que lhe criou, vir invocar a falta de consentimento para a inseminação". "Mais grave", acrescentaram, seria "permitir que a menor deixasse de ter este pai que também é o pai do seu irmão, para passar a não ter filiação paterna".