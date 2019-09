"Não me admirou nada", diz Pinto da Costa sobre decisão do tribunal em afastar Benfica SAD

Hoje às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A decisão do Tribunal da Relação de Lisboa em afastar definitivamente a Benfica SAD do caso e-Toupeira não surpreendeu o presidente do F. C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

À margem da apresentação de um livro no Palácio da Bolsa, no Porto, o líder portista disse ter ficado triste com o facto de a Relação ter defendido a sua decisão com falhas na investigação. "Acho lamentável, se há entidade que merece todo o respeito e tem história e trabalho exemplar é a PJ. Se foi para atirar a responsabilidade para cima da PJ é realmente lamentável", disse Pinto da Costa.

"Não me admirou nada. Só fiquei chocado em ouvir na rádio o juiz que se defendeu da sua decisão, atirando a responsabilidade para a PJ", considerou o presidente do F. C. do Porto.

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu, esta quarta-feira, deixar a SAD do Benfica fora do julgamento do caso e-Toupeira. A decisão não é passível de recurso.

No acórdão da decisão, a que o JN teve acesso, lê-se que a SAD do Benfica só iria a julgamento se o crime tivesse sido "cometido em seu nome e no interesse coletivo" das pessoas que nela ocupassem uma posição de liderança ou "sob a autoridade das pessoas com posição de liderança".