Navio com mais de mil quilos de cocaína apreendido pela Polícia Judiciária

Uma embarcação de pavilhão brasileiro foi intercetada em alto mar com mais de uma tonelada de cocaína a bordo.

A operação da Polícia Judiciária (PJ), denominada "Areia Branca" resultou, ainda, na detenção de sete homens estrangeiros, com idades compreendidas entre os 36 e os 64 anos.

A operação, desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, teve o apoio da Marinha e da Força Aérea portuguesas. A embarcação, detetada em alto mar, suspeita de ser usada para o tráfico de estupefacientes, foi conduzida à Base Naval de Lisboa.

Foi feita uma busca, durante a qual "foram encontrados no interior da mesma, em compartimento de difícil acesso especialmente criado para o efeito, um total de 1102 kg. (mil cento e dois quilogramas) de cocaína acondicionados em cinquenta sacos de sarapilheira", informou a PJ em comunicado.

A investigação em curso, que tem o apoio do Centro Marítimo de Análise de Operações (MAOC-N, na sigla original), da Agência Americana Antidroga (DEA) e da Agência NAcional Anticrime do Reino Unido (NCA), iniciou-se na sequência de troca de informações com a Polícia Federal do Brasil.