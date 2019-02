Nega tráfico, mas confirma que comprava droga a pedido dos consumidores

Salomão Rodrigues Hoje às 17:15 Facebook

O principal suspeito de liderar um grupo de cinco pessoas ligadas à venda de droga, em Espinho, que começou, esta quinta-feira, a ser julgado no Tribunal da Feira, negou ser o responsável pelo tráfico de que é acusado. Os arguidos são suspeitos de abastecer vários consumidores a partir do bairro de Anta.

Os factos ocorreram entre junho de 2017 e maio de 2018, com os arguidos acusados pelo Ministério Público do crime de tráfico de estupefacientes que ocorreria na zona de Anta.

De acordo com a investigação levada a efeito pela Esquadra de Investigação Criminal de Espinho, eram responsáveis por abastecer diversos consumidores da cidade, mas também de Ovar, Nogueira da Regedoura e São João da Madeira, que ali se deslocavam com frequência para adquirir heroína e cocaína, droga que muitas vezes era consumida nas imediações do parque de campismo e junto a dois estabelecimentos de ensino.

"Eu era simplesmente consumidor", garantiu o homem suspeito de comprar droga que depois seria distribuída pelos restantes arguidos para revenda.

Confirmou, contudo, que efetuava viagens frequentes ao Porto para se abastecer de droga. "Ia praticamente todos os dias ao Porto. Trazia a droga a pedido deles [dos restantes arguidos] e às vezes apareciam outras pessoas e também trazia para elas".

"Não ganhava nada com isso", garantiu o homem, dizendo que os consumidores lhe entregavam o dinheiro antes de se ir abastecer.

"Os outros arguidos não trabalhavam para mim. Isso não tem cabimento", adiantou.